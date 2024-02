La Promessa anticipazioni oggi | l’ordine di Don Alonso

Leggi tutta la notizia su termometropolitico

(Di giovedì 29 febbraio 2024) La trama avvincente de Lasi intensifica, preparando il terreno per un episodio carico di emozioni e colpi di scena. Nell’appuntamento del 29 febbraio 2024 su Canale 5, Martina si troverà di fronte a una scelta impossibile, mentre Donimpone il suo volere con decisione. Scopriamo insieme cosa ci riserverà questo tassello della soap opera. Uomini e Donne: Raffaella scoppia in lacrime dietro le quinteLa: Il duro ordine di DonNell’episodio in questione, Don, prima di partire per raggiungere Cruz in clinica, imporrà a sua nipote Martina di prendere una decisione difficile: cacciare Beatriz dalla tenuta e assicurarsi che non sia più presente al suo ritorno. La tensione è ...