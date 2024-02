La Primavera va a Palermo | obiettivo playoff

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Il prossimo fine settimana rivestirà un ruolo cruciale anche per le formazioni del settore giovanile che ancora una volta saranno chiamate a scendere in campo per affrontare i rispettivi impegni programmati. La formazionedi Ledesma sabato alle 14 sarà chiamata a giocare lontano dalle mura amiche sul campo del. Adesso per i bianconeri ogni singola gara sarà fondamentale per riuscire a raggiungere e stabilizzarsi all’interno della griglia. Da qui in avanti non saranno più ammessi passi falsi. L’under 17 di Giorgi invece ospiterà l’Empoli nel match che andrà in scena domenica mattina con fischio d’inizio previsto alle 11 al Picchio Village. Sempre in terra ascolana i ragazzi di under 16 e 15 sfideranno i pari età della Lazio. La squadra allenata da Monaco sarà in campo domenica alle 15. Prima di essa, esattamente ...