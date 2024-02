La prima collezione H&M di Heron Preston è quasi un addio all' arancione

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di giovedì 29 febbraio 2024) A settembre, il gigante svedese H&M ha annunciato una partnership pluriennale con il designer newyorkese e fondatore di Been Trill, il cui lavoro iniziale con Virgil Abloh ha influenzato la scena streetwear della città per buona parte del decennio.sarebbe stato a capo di un nuovo progetto multiforme chiamato H2, che avrebbe incluso abbigliamento, sostenibilità e iniziative comunitarie. Oggi, il retailer e il designer hanno pubblicato un primo sguardo alla lorodi debutto, in uscita il 14 marzo. Laè una capsule di capi streetwear in linea con la Gen Z, come pantaloni a gamba ultralarga, giacche da lavoro, felpe con cappuccio oversize, body sportivi e jeans con logo. Un tipo di abbigliamento che si rivelerebbe indispensabile se la vostra agenda prevedesse ...