La prevendita per domenica

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Sono acquistabili (con 2.20 euro di diritti di) i biglietti per assistere al match della 21ª giornata del campionato tra Carpegna Prosciutto e Germani Brescia in programma3 marzo alle 19 alla Vitrifrigo Arena. I biglietti sono in vendita nei punti abituali: Vuelle Point ProdiSport Pesaro (Largo Ascoli Piceno 5) fino a sabato, dalle 9.30 alle 13 e dalle 15.30 alle 19.30; in tutti i punti vendita Vivaticket ed anche online sulla stessa piattaforma;dalle 17 anche alla biglietteria della Vitrifrigo Arena. Questi i prezzi: Tribuna laterale (L2, L8 e N1, N7): 25 euro intero e 14 euro ridotto; Tribuna (dal settore L3 a L7 e dal settore N2 a N6): 35 euro intero e 14 euro ridotto; Parterre: 60 euro intero e 30 euro ridotto; Poltroncine: 100 euro. La tariffa ridotta si applica ai ragazzi di età compresa tra gli ...

