La polizia sequestra un’arsenale dalla casa di Alain Delon

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Lafrancese hato 72 armi da fuoco e più di 3.000 munizionidella leggenda dello schermo. Un poligono di tiro è stato trovato anche nelladell’attore a Douchy-Montcorbon, a circa 135 km a sud di Parigi. I pubblici ministeri hanno detto che il signornon aveva un permesso che gli permettesse di possedere una pistola e il pm in carica Jean-Cédric Gaux ha accusatodi detenzione illegale di armi.è in cattive condizioni di salute da quando è stato colpito da un ictus nel 2019 e di recente è stato al centro di un’escalation di faida familiare. Il mese scorso, il figlio più giovane diha presentato una denuncia contro la sorella, ...

GDF Benevento. sequestrata una discarica abusiva: Nei giorni scorsi la Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Benevento, nell’ambito dei servizi d’istituto finalizzati al controllo economico del territorio, ha sottoposto a sequestro una ...reportweb.tv

Cortei: Lombardo (Az), 'Piantedosi responsabile, manganellate sconfitta per paese': Sono stati sequestrati ai manifestanti esplosivi ... per chi grida al 'regime di polizia' ed al pericolo per la democrazia. E’ una sconfitta per tutto il paese, maggioranza e opposizione, una ...lagazzettadelmezzogiorno

Torino, sequestrati 425 grammi di cocaina e 6,6 kg di hashish: in carcere due persone: In particolare, sono stati notificati provvedimenti di custodia cautelare in carcere a due torinesi – un trentaquattrenne e un quarantaquattrenne entrambi già noti alle forze di polizia ... hanno ...telecitynews24