La Moldavia rischia di essere la prossima Ucraina?

(Di giovedì 29 febbraio 2024) La Transnistria, regione separatista e filorussa, ha chiesto la protezione di Mosca contro Chi?in?u. Vladimir Putin ha intenzione di annetterla come ha fatto con la Crimea? Come reagirà l’occidente? Leggi

Meloni critica il Colle, Salvini in bilico e Vannacci sospeso. Le prime pagine: La rassegna stampa Tanti i temi in spalla, dal destino della Trannistria (“La Transnistria chiede aiuto a Mosca contro la Moldavia”) alle truffe telefoniche (“Frodi al telefono, GdF sequestra 249 mln ...policymakermag

Transnistria: “Mosca ci aiuti”. E il Cremlino soffia sul fuoco: “Proteggervi è una priorità”: Che però, ammettono da Chisinau, rischia di diventare sempre più pesante man mano ... della propaganda e disinformazione russa che Mosca ha già scatenato contro la Moldavia, soprattutto contro i suoi ...repubblica