La Mercedes vuole sostituire Hamilton con un diciassettenne di Bologna

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Il Mondiale di Formula 1 che parte nel weekend rischia di diventare una strana stagione-mercato, soprattutto se Verstappen volasse via sulla scia del dominio dello scorso anno. L’innesco è ovviamente il dirompente passaggio in Ferrari dal 2025 di. Ha sparigliato tutto. Marca per esempio racconta che laha deciso di fare campagna acquisti in funzione già delle prime gare. In pole ci sono Carlos Sainz e Fernando Alonso. Toto Wolff dice candidamente: “Seguiremo un po’ di piloti nelle prime due o tre gare. Dopo Melbourne verrà fatta una prima valutazione. Vogliamo contare sull’esperienza e magari provare qualcosa di nuovo? Oppure vogliamo puntare sui giovani e quindi anche prenderci il rischio di allevare un debuttante e valutarlo dal punto di vista delle prestazioni a medio e lungo termine?”. Perché oltre ai due grandi nomi, nella lista ...

