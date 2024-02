La Mercedes vola nel giro secco in Bahrain | Verstappen e Leclerc inseguono Team vicini sul passo gara

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Prove libere del giovedì con svolgimento e finale a sorpresa in. La F1 apre ufficialmente i battenti e sulla pista di Sakhir è tempo di scendere in pista per il primo dei tre giorni di un weekend che si concluderà – come il prossimo – di sabato: ciò che emerge dai primi riscontri, è che laè più avanti di quanto ci si potesse aspettare, mentre la Red Bull, se non si sta nascondendo a oltranza, non è più dominante come lo scorso anno. E la Ferrari? Sulc’è da limare qualcosina, nella gestione gomme le rosse non sono particolarmente gradite alla Rossa, e questo era già chiaro dai test, ma nel complesso la prova è solida e ogni discorso è da rimandare per forza di cose alle qualifiche, che ci daranno i primi verdetti, quelli incontrovertibili. Per il momento, c’è da fare i conti con i carichi ...