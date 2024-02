"La legge ha fatto il suo corso il dolore per noi resta indelebile"

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Un perlungo e doloroso per i familiari di Carmela Fabozzi, il figlio Angelo Casoli e la nipote Martina, il processo che si è concluso ieri mattina a Varese con la condanna all’ergastolo di Sergio Domenichini per l’omicidio dell’anziana. Al termine la nipote all’uscita dal Tribunale, ha pianto. Con gli occhi lucidi ha detto: "Sono contenta, giustizia è fatta. È stato difficile, complesso mantenere la calma, mio papà ha avuto momenti difficili, comprensibili, ma giustizia è fatta". Quindi ha continuato "A livello morale però per noi non ci sarà mai giustizia, ma almeno lahail suo. Spero che l’imputato stia in carcere, è lì il posto dove deve stare". La giovane ha quindi ringraziato la Procura, gli avvocati, i carabinieri che hanno condotto le indagini che hanno portato alla condanna ...