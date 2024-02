La laguna con l’abito delle feste Un marzo pieno di appuntamenti Mostre | teatro | musica e shopping

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Orbetello parte subito con le sinergie tra Comune ed associazioni per promuovere il territorio in vistafestività pasquali e poi della stagione estiva. L’assessorato al Turismo, coordinato dall’assessora Maddalena Ottali patrocinia il progetto "in" con la collaborazioneProloco di Albinia e di Orbetello e di alcune associazioni culturali locali. Con gli spettacoli si parte sabato alle 21 nell’auditorium comunale con la serata teatrale "Non sparare sul postino!", a cura della Proloco di Albinia e del Gruppo " Gli Scompagnati". Da venerdì a domenica (e poi da venerdì 8 a domenica 10), dalle 14 alle 18 sarà possibile visitare la mostra "Bellezze a Casaccio", esposizione di oggetti d’arte varia e moderna allestita nei locali della Polveriera Guzman, a cura di "Le Lase di Maremma Aps". Da ...