La guida della Protezione Civile | Argini sotto stress | ma controllati

(Di giovedì 29 febbraio 2024) di Benedetta Dalla Rovere BOLOGNA Le piogge continue di questi giorni, "tipiche dell’inizio dell’autunno più cheprimavera", mettonopressione l’Emilia-Romagna. E alla mente, inevitabilmente, tornano le scene drammatiche dell’alluvione del maggio scorso. Ma, al di là delle paure, la situazione attuale "non rientra nella gestione emergenziale", assicura Rita Nicolini (foto), a caporegionale. Qual è la fotografia di questi giorni? "La situazione è più complessa per le piogge nell’area emiliana, da Piacenza fino al Bolognese, per le precipitazioni delle scorse ore e lo scioglimentoneve sugli Appennini. Piacenza e Parma hanno visto eventi di piena significativi, ma la situazione si sta normalizzando. Ci sono anche piene nel modenese. Sono ...