La Germania ospita i colloqui tra Armenia e Azerbaigian

La Germania media per la pace tra Azerbaigian e Armenia: Baerbock aveva effettuato una visita in Armenia e Azerbaigian a novembre del 2023. Al centro della mediazione i fragili equilibri dopo i conflitti per il controllo del Nagorno-Karabakh ...it.euronews

Pallavolo Champions M – Trento al completo ospita Berlino con l’obiettivo semifinale: Domani giovedì 29 febbraio nella gara di ritorno dei quarti di finale di Champions League la Trentino Itas ospiterà i tedeschi del Berlin Recycling Volleys con l’obiettivo confermare la superiorità gi ...ivolleymagazine

La miglior cucina tedesca è in Asia: così due gemelli hanno portato la Germania a Bangkok: E non è solo in Germania. A Bangkok, per esempio c'è un grandissimo ristorante ... E invece no: la grande villa che ospita il ristorante, un tempo sede di ambasciata, è immersa in un angolo di quiete ...gamberorosso