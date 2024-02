La FeralpiSalò è viva | tre punti d’oro

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 29 febbraio 2024) SALÒ (Brescia) Laconquista nel duello diretto in casa dello Spezia una vittoria che può valere un’intera stagione. In effetti i liguri partono decisi a prolungare la loro serie positiva, ma la squadra gardesana ha il merito di continuare a proporre il suo gioco e con un gol per tempo tramortisce le speranze degli spezzini e riaccende in modo significativo le sue. Le premesse che accompagnano gli ospiti alla delicata partita sfida del Picco non sono delle migliori. Nell’immediata vigilia, infatti, mister Zaffaroni deve rinunciare a Butic, febbricitante, mentre Martella si ferma durante il riscaldamento. Una partenza in salita che viene accentuata dall’avvio deciso degli spezzini, che si rendono subito insidiosi con Vignali e Cassata, ma la formazione verdeblù controlla con attenzione la pressione dei padroni di casa. Al 13’ sono anzi gli ospiti ad ...