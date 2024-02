La difesa di Piantedosi sugli scontri al corteo di Pisa | “No processi sommari alla polizia” E Tajani si schiera con gli agenti | “Figli del popolo attaccati da radical chic”

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Il ministro durante l’informativaCamera: “Turbato da quelle immagini ma la manifestazione non era autorizzata”

Palermo, 16 feb. (Adnkronos) – “Abbiamo rinuncia to a diversi testi perché la testi monianza del ministro dell’Interno Piantedosi è stata dirimente che ... (calcioweb.eu)

Il ministro durante il question time alla Camera: “Turbato da quelle immagini ma la manifestazione non era autorizzata” (repubblica)

Il ministro durante l’informativa alla Camera: “Turbato da quelle immagini ma la manifestazione non era autorizzata” (repubblica)

Verso il futuro, in difesa della tradizione: l’appello di Società Libera: Verso il futuro, in difesa della tradizione: è questo l’appello di Società Libera, associazione di cultura liberale, la quale ritiene che ci sia la necessità di contrastare l’opera in corso di ...opinione

Manganellate di Pisa, Piantedosi alla Camera: «No a processi sommari alle forze di polizia»: Il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi è intervenuto alla Camera sulle manganellate delle forze dell’ordine contro il corteo di studenti a Pisa avvenuti lo scorso 23 febbraio. «La visione delle ...editorialedomani

Piantedosi: “No a processi sommari alla polizia”: "Quando si giunge al contatto fisico con un ragazzo minorenne è una sconfitta ma difendo il diritto agli appartenenti alle forze di polizia di non subire processi sommari". Così, alla Camera, il ...repubblica