La cucina del Reale nell' epoca della riproducibilità tecnica

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Nei menu vegetali delmi è piaciuto tutto: ogni singolo piatto ma anche i percorsi di degustazione nel loro insieme. Non è solo una questione di gusti, ma di coerenza, di precisione di sapori, die armonia, di capacità di aderenza completa tra idea e risultato. Niko Romito rappresenta un unicuum: profondamente abruzzese, pur senza mai chiamare in causa la retorica (neanche quella sana) del territorio, delle tradizioni, delle radici; rigoroso, essenziale alla vista, algido se non fosse così appagante al gusto, estremamente tecnico senza che lasia mai prevalente nel piatto comea sua narrazione, pur se frutto di una ricerca del tutto originalea sua complessità e codifica (la cui paternità gli si deve attribuire). Minimale e inaspettatamente intellegibile, nonostante non ...