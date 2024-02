La classifica 2024 di Newsweek | Gemelli premiato come uno tra i migliori ospedali del mondo

Juve Stabia-Casertana, derby con effetto cabala: Tornando al confronto di Castellammare di Stabia, nel match dell'andata la Casertana si impose (2-1) centrando il secondo dei dodici risultati utili consecutivi che dalla zona a rischio della ...ilmattino

"World's Best Hospitals 2024": 14 ospedali italiani tra i migliori 250 al mondo: (Teleborsa) - Traguardi per l'Italia nella classifica World’s Best Hospitals 2024 di Newsweek e Statista. Quattordici ospedali italiani (di cui 6 in Lombardia e nessuno al sud) si sono, infatti, ...teleborsa

MANDURIA - Calcio, la Reunion Manduria costretta a giocare lo scontro diretto con Il Pubbetto Club a Fragagnano: La Reunion Manduria avrebbe l’opportunità, vincendo, di eliminare una diretta concorrente, che vedrebbe aumentare da 6 a 9 il distacco dalla vetta della classifica. Al contrario, in caso di successo, ...manduriaoggi