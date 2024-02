L' 8 marzo esce nuovo album di Pete Doherty | chi è | carriera | amori

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Inizialmente previsto per l’8, ildisco dei The Libertines è stato posticipato al 29. Il disco, All Quiet on the Eastern Esplanade, è stato prodotto da Dimitri Tikovoï (the Horrors, Charli XCX, Becky Hill). Per promuovere il progetto è stato pubblicato il primo singolo “Run Run Run”, già disponibile da tempo. Sono passati nove anni dalla loro ultima fatica discografica, Anthems For Doomed Youth, rilasciato nel 2015. La band vede, tra i membri principali,che ha anticipato come l’avrà un energia diversa rispetto ai precedenti nelle 11 tracce che lo compongono. Ha spiegato, inoltre, come la band "si sia davvero riunita" e abbia ritrovato un "momento di rara pace" creando il progetto musicale attesissimo dai fan....