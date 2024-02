Kate Middleton | la nuova assunzione è una scelta da regina

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Nonostante sia in convalescenza,ha compiuto unaimportante. La principessa del Galles ha assunto l’ex scudiero dellaElisabetta II come suo segretario privato. Secondo il Times, infatti, la famiglia del principe William eha nominato il tenente colonnello Tom White per l’importante compito. La futuraè rimasta senza segretaria privata in seguito alla partenza di Hannah Cockburn-Logie nell’ottobre 2022. L’ultimo anno, dunque, le ha dato modo di valutare tutte le opzioni. Il tenente colonnello White si presenta come unadegna di una sovrana. In passato, infatti, ha lavorato al fianco dellaElisabetta per un paio di anni fino alla sua morte, avvenuta l’8 settembre 2022. Quando ha ottenuto la carica ...