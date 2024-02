Kate Middleton è “scomparsa” | perché le teorie del complotto sono diventate virali

(Di giovedì 29 febbraio 2024)è scomparsa? Nelle ultime ore sui social si è rincorsa questa voce, tanto da diventare virale: ecco per quale motivo ledihanno cominciato a fare il giro del web.

La salute di Kate Middleton continua ad essere un rebus. Non è chiaro quando tornerà a farsi vedere né che cosa abbia avuto di preciso. In questo senso le ... (caffeinamagazine)

Re Carlo, l’annuncio poco fa: ecco dove sarà seppellito (1 / 2): L’attenzione dei media, da mesi, confluisce sulla Royal Family. Purtroppo i sudditi sono letteralmente raggelati da quanto accaduto prima alla principessa Kate Middleton, poi al re Carlo, nonché ...donna.fidelityhouse.eu

Kate Middleton, come sta dopo l’operazione: il sospetto del divorzio dal Principe William: Dopo le dimissioni dalla London Clinic, Kate Middleton, la futura regina, non si è più vista in apparizioni pubbliche. Tante le speculazioni.bigodino

Pagina 0 | Perché Kate Middleton non si fa vedere dopo l'operazione all'addome: La Principessa del Galles non si mostra in pubblico da Natale nonostante le rassicurazioni che arrivano da Palazzo ...corrieredellosport