Kasimpasa-Sivasspor venerdì 01 marzo 2024 ore 18 | 00 | formazioni ufficiali | quote | pronostici

Kasimpasa - Sivasspor! Ilk 11'ler: KASIMPASA - SIVAS SPOR ILK 11'LER: KASIMPASA: Andreas, Winck, Omeruo, Porozo, Yasin, Sadiku, Aytaç, Hajradinovic, Ogulcan, Mortadha, Nuno da Costa. SIVASSPOR: Ali Sasal, Paluli, Caner, Aaron,Pougu, ...spor.haber7

CANLI ANLATIM | Kasimpasa - Sivasspor: Kasimpasa, Trendyol Süper Lig'in 28'inci haftasinda Sivasspor ile karsi karsiya gelecek. Müsabaka 20.00'de baslayacak.milliyet.tr

Kasimpasa Sivasspor ilk 11’ler! Süper Lig Kasimpasa Sivasspor maç kadrosu: Trendyol Süper Lig’in 28. Haftasinda Kasimpasai sahasinda rakibi Sivasspor’u konuk edecek. Bu aksam oynanacak maç öncesinde her iki takimin da ilk 11’leri merak ediliyor. Takimlarin maç kadrosu açikla ...habergazete