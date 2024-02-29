Kasimpasa-Sivasspor venerdì 01 marzo 2024 ore 18 | 00 | formazioni | quote | pronostici

Kasimpasa - Sivasspor maçinin hakemi Burak Seker oldu: Trendyol Süper Lig'in 28. haftasinda yarin Recep Tayyip Erdogan Stadyumu'nda oynanacak ve saat 20.00'da baslayacak olan Kasimpasa - Sivasspor müsabakasinin hakemi açiklandi. Türkiye Futbol Federasyonu ...bursadabugun

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasinda Kasimpasa - Sivasspor maçinin hakemi belli oldu: Trendyol Süper Lig'in 28. haftasinda Kasimpasa ile Sivasspor arasinda yarin oynanacak maçta hakem Burak Seker düdük çalacak.sondakika

Kasimpasa - Sivasspor Maçinin Hakemi Burak Seker Oldu: Trendyol Süper Lig’in 28. haftasinda Kasimpasa ile Sivasspor arasinda yarin oynanacak maçta hakem Burak Seker düdük çalacak.spor.beyazgazete