Kasimpasa-Sivasspor (venerdì 01 marzo 2024 ore 18:00): formazioni, quote, pronostici (Di giovedì 29 febbraio 2024) Si apre il ventottesimo turno di Superlig turca con la sfida tra la quinta e sesta in classifica del torneo, ovvero il Kasimpasa ed il Sivasspor. Entrambe lontane dalle prime, con 8 punti di ritardo sul terzo posto, provano a rilanciarsi in questa sfida nella speranza di agguantare un quinto posto che potrebbe anche dare accesso alla Conference League nel InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi tutta la notizia su infobetting
Altre Notizie
Kasimpasa - Sivasspor maçinin hakemi Burak Seker oldu: Trendyol Süper Lig'in 28. haftasinda yarin Recep Tayyip Erdogan Stadyumu'nda oynanacak ve saat 20.00'da baslayacak olan Kasimpasa - Sivasspor müsabakasinin hakemi açiklandi. Türkiye Futbol Federasyonu ...bursadabugun
Trendyol Süper Lig'in 28. haftasinda Kasimpasa - Sivasspor maçinin hakemi belli oldu: Trendyol Süper Lig'in 28. haftasinda Kasimpasa ile Sivasspor arasinda yarin oynanacak maçta hakem Burak Seker düdük çalacak.sondakika
Kasimpasa - Sivasspor Maçinin Hakemi Burak Seker Oldu: Trendyol Süper Lig’in 28. haftasinda Kasimpasa ile Sivasspor arasinda yarin oynanacak maçta hakem Burak Seker düdük çalacak.spor.beyazgazete
Video di Tendenza
Video Kasimpasa SivassporVideo Kasimpasa Sivasspor