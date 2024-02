Juventus | Pogba squalificato per 4 anni | carriera verso la fine

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Come era probabile, Paulè stato condannato a 4di squalifica per doping. Il Tribunale nazionale antidoping ha dunque accolto in pieno le richieste della procura. Il centrocampista dellaera stato trovato positivo a un metabolita del testosterone in base a un controllo a seguito di Udinese-dello scorso 20 agosto. Successivamente aveva subito una sospensione in via cautelare. Ma adesso è arrivato il verdetto. I legali del giocatore francese potranno impugnare la sentenza davanti al Tas, il Tribunale arbitrale dello sport di Losanna, in Svizzera. I giudici hanno dunque deciso di non accogliere le istanze della difesa, che aveva deciso di non patteggiare. Il pool dei legali dipuntava a dimostrare l’assenza di dolo e dunque a dimezzare la pena. Ha fatto fiasco completo, ...