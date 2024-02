Juventus-Pogba | ora che succede? I prossimi passi di Paul e quelli del club

Come era probabile, Paul Pogba è stato condannato a 4 anni di squalifica per doping. Il Tribunale nazionale antidoping ha dunque accolto in pieno le richieste ... (velvetmag)

Cobolli Gigli: "So cosa farà la Juventus a Napoli, sono certo. Spalletti avrebbe vinto ancora": La Juventus dovrà fare una gara perfetta se vuole uscirne fuori ... Infine ha concluso: "Squalifica Pogba La Juve ha perso sull’acquisto di Pogba, il vero errore è stato riprenderlo. Ormai non ...areanapoli

Pogba Juve, ecco perché non arriverà un comunicato ufficiale del club: Pogba è stato squalificato per 4 anni e come rivelato da Francesco Cosatti, la Juve, oggi, non farà alcun commento ufficiale Francesco Cosatti, giornalista Sky Sport, ha spiegato qual è la posizione d ...juventusnews24

Pogba, dopo le motivazioni il ricorso al Tas: per la sentenza finale minimo 4 mesi: In attesa di ricevere le carte entro 30 giorni, gli avvocati del giocatore dovranno poi decidere se chiedere il ricorso d'urgenza ...gazzetta