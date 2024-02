Juventus interessata a Raspadori se parte Chiesa

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Secondo quanto riportato nell’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, Giacomosarebbe considerato un’opzione dallanel caso in cui Federicodovesse lasciare il club. In questo scenario, l’attenzione dellasarebbe concentrata sucome possibile sostituto. Inoltre, si evidenzia che ci sono diversi “sponsor” dell’attaccante azzurro all’interno della, tra cui L'articolo

Juventus, Pogba condannato a 4 anni di squalifica per doping: Paul Pogba è stato condannato a 4 anni di squalifica per doping. Il Tribunale nazionale antidoping ha dunque accolto appieno le richieste della procura. Il centrocampista della Juventus era stato trov ...sportmediaset.mediaset

La Juve pensa a Jorginho per rinforzare la mediana: La Juventus sarebbe interessata a Jorginho, centrocampista classe 1991 della nazionale azzurra e dell'Arsenal, per rinforzare il proprio settore mediano in vista della prossima stagione. Stando a ...tuttojuve

Juventus, le agenzie di scommesse quotano a 3,00 Conte allenatore 2024-2025: Di conseguenza al momento ci sono riscontri importanti da parte delle aziende di betting sulla volontà della Juventus di confermare il tecnico livornese. Basti notare anche le quote di Goldbet e ...it.blastingnews