Juventus | 4 anni di squalifica a Pogba per doping

Simone Inzaghi è soddisfatto per la vittoria dell'Inter in casa contro la Salernitana: l'allenatore della capolista ha parlato ai microfoni di DAZN della ... (fanpage)

Dani Alves , ex calciatore brasiliano del Barcellona e della Juventus , è stato condannato a 4 anni e mezzo di carcere per stupro . Per l’ex terzino della ... (ilgiornaleditalia)

Il centrocampista di proprietà della Juventus , Paul Pogba , è stato condannato a quattro anni di squalifica per violazione del regolamento anti doping . Il ... (sportface)

Pogba squalificato 4 anni per doping: era risultato positivo al testosterone: Paul Pogba, centrocampista della Juventus, è stato squalificato 4 anni per doping. Accolta la richiesta della Procura antidoping. Il calciatore era risultato positivo ...leggo

Corsport - Felipe Anderson, la Juve offre un biennale con opzione per un terzo anno: La Juventus continua a considerare Felipe Anderson, esterno d'attacco brasiliano classe 1993 in scadenza di contratto con la Lazio, come un'occasione di mercato: stando a quanto riportato ...tuttojuve

La questione Chiesa è sempre più un enigma: Leggi, approfondisci, rifletti. Non perderti in un click, abbonati a ULTRA per ricevere il meglio di Contrasti. Minuto 57’ di Juventus-Frosinone. Harroui va a chiudere su Chiesa con l’aiuto di Cheddir ...rivistacontrasti