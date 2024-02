Juve | Ravanelli duro su Chiesa | “Deve cambiare atteggiamento | cammina come un ottantenne”

(Di giovedì 29 febbraio 2024) In casa, in attesa della sfida di domenica contro il Napoli, bisogna segnalare alcune parole disu Federico. Dopo la vittoria dell’Inter di ieri sera allo Stadio San Siro con l’Atalanta di Gian Piero Gasperini, di fatto, il discorso Scudetto si è praticamente chiuso. I nerazzurri, infatti, hanno adesso la bellezza di Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Ravanelli , ex giocatore della Juventus , in un’intervista realizzata da Nicolò Schira su Tuttosport, ha parlato della forza della rosa dell’Inter e di come ... (inter-news)

Fabrizio Ravanelli , ex giocatore della Juventus, ha parlato a Pressing del futuro del tecnico bianconero Massimiliano Allegri Fabrizio Ravanelli , ex ... (calcionews24)

“Cammina come un ottantenne”: bordata bianconera su Chiesa: Federico Chiesa in un momento di piena crisi, polemiche a non finire su di lui: dichiarazioni forti nei confronti dell’attaccante La Juventus ha ritrovato un pizzico di serenità con la vittoria contro ...calciomercato

Carlo Nesti: “Juve casa e Chiesa Non più”: Questo è il diario dei miei "pensieri", a partire dal luglio 2023, fino ad oggi, in ordine inverso. Per consultare l'archivio delle.tuttomercatoweb

Fino ad oggi 28 Febbraio il docu-film su Marcello Lippi: Conduttrice della serata è stata Andrea Delogu. Lippi allenò non solo la Juventus di Vialli e Ravanelli, ma in passato tante altre panchine, ad esempio fra le altre fu il mister del Napoli nel ...news.fidelityhouse.eu