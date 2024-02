Juve | Pogba squalificato 4 anni per doping

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Sanzione pesantissima per il francese campione del mondo in Russia nel 2018: il tribunale lo condanna a quattrodi squalifica perdopo essere risultato positivo al testosterone nei controlli effettuati dopo il match contro l'Udinese

Paul Pogba è stato condannato per doping, la squalifica sarà di quattro anni . E’ stata accolta - si apprende - la richiesta della Procura Antidoping dopo che ... (gazzettadelsud)

Juventus, la squalifica di Pogba scatena i tifosi: 'Ero così felice di rivederti', 'Che finaccia': Un ritorno, quello di Pogba alla Juventus, che non è mai decollato. Prima i numerosi infortuni, poi la squalifica per doping. Paul si è rinchiuso nella sua villa nelle colline torinesi e da lì non è ...ilbianconero

Juve, Pogba shock: 4 anni di squalifica per doping: La stop per il francese parte dall’11 settembre 2023, giorno in cui è stato costretto a fermarsi, e arriverà all’10 settembre 2027.tuttosport

Infortunio Chiesa: novità dopo l’allenamento! Le ULTIME a tre giorni da Napoli-Juve: Squalifica Pogba: condanna di quattro anni per Doping! TUTTI i dettagli sul centrocampista francese Accolta la richiesta della Procura Antidoping:... Db Torino 26/09/2023 - campionato di calcio serie ...juventusnews24