(Di giovedì 29 febbraio 2024) (Adnkronos) – Paulè statoto 4per, a quanto apprende l’Adnkronos. E’ stata quindi accolta la richiesta della Procura antiche aveva chiesto la durissima sanzione per il centrocampista francese dellantus. Il giocatore era risultato positivo al testosterone dopo Udinese-ntus del 20 agosto 2023, gara valida per la prima giornata di campionato., che compirà 31il 15 marzo, rischia di chiudere così la propria carriera. Lantus ora dovrà prendere le sue decisioni sulla base della sentenza che il giocatore, attraverso i propri legali, può impugnare davanti al Tas di Losanna per ottenere una sanzione più lieve. Lantus ha ricevuto questa ...

