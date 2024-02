Juve | Paul Pogba squalificato 4 anni per doping Lui | «Mai preso nulla | farò ricorso»

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Alla fine la decisione è arrivata:, giocatore dellantus, ha ricevuto una squalifica di 4per. Accolta quindi la richiesta della Procura anti, dopo che il centrocampista era risultato positivo al testosterone dopo il match Udinese-ntus del 20 agosto scorso.rischia di chiudere qui la sua carriera. Il 31enne, che durante quella partita era rimasto tutto il tempo in panchina, si era difeso parlando di assunzione accidentale della sostanza. Nel corso del procedimento ha rifiutato il patteggiamento. «Sono stato informato oggi della decisione del Tribunale Nazionale Antie ritengo che il verdetto sia sbagliato», ha dichiarato sui suoi canali social. «Sono triste, ...

