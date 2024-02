Juve Hermoso | il piano Giuntoli e la concorrenza dalla Spagna

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Lasta monitorando la situazione didell’Atletico Madrid, ma sul giocatore ci sarebbe anche un altro club importante Lasta monitorando la situazione didell’Atletico Madrid, ma sul giocatore ci sarebbe anche un altro club importante. L’esterno mancino è in scadenza di contratto a giugno e potrebbe lasciare Madrid per iniziare una nuova avventura.l’ha messo nel mirino da diversi mesi, ma anche il Barcellona starebbe monitorando la situazione per il possibile addio di Marcos Alonso. Lo scrive il Mundo Deportivo.