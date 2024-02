Juve | Cobolli Gigli | 'Mi accontento di un pari al Maradona Il Napoli? Squadra rovinata da De Laurentiis'

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Giovanni, ex presidente dellantus, ha parlato dei temi caldi in vista di, big match della ventisettesima giornata,...

Ex pres. Juve: "Ora il Napoli fa paura, firmerei per il pari! Con Spalletti ne vincevano un altro...": In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto Giovanni Cobolli-Gigli, ex presidente della Juventus: “Questo Napoli mi preoccupa ora, si è ripreso alla grande al ...tuttonapoli

Juventus, Pogba distrutto: "Sono scioccato e con il cuore spezzato. Non ho mai imbrogliato": Dopo la squalifica di quattro anni sancita dal Tribunale Nazionale Antidoping dopo la positività al testosterone riscontrata lo scorso 20 agosto dopo Udinese-Juventus, il centrocampista francese Paul ...areanapoli

Juve, l'ex presidente Cobolli-Gigli: "Questo Napoli mi preoccupa ora, firmerei per il pari! Conte-ADL non li vedo bene": In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto Giovanni Cobolli-Gigli, ex presidente della Juventus: "Questo Napoli mi preoccupa ora, si è ripreso alla grande al ...msn