Judo | il tabellone degli italiani al Grand Slam di Tashkent | Scutto | Bellandi | Lombardo e Parlati puntano al podio

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Quest’oggi si è svolta la cerimonia di sorteggio dei tabelloni per il2024, in programma da venerdì 1 a domenica 3 marzo sui tatami della Humo Arena e valevole come quarto evento stagionale del World Tour di. In palio un massimo di 1000 punti (destinati ai vincitori di ciascuna categoria) fondamentali in ottica ranking di qualificazione olimpica verso Parigi 2024. Andiamo dunque a scoprire il possibile cammino deika azzurri nel torneo uzbeko, partendo dalla numero 1 al mondo dei -48 kg Assunta. La talentuosa napoletana dovrebbe affrontare nel suo eventuale percorso fino alla finale nell’ordine la spagnola Figueroa, l’uzbeka Kurbonova, una tra la tedesca Menz e la russa Giliazova ed in semifinale una delle due quotate mongole Ganbaatar e Bavuudorj, ...