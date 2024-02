Joan Laporta | “Prevedo un Barcellona vincente entro cinque anni”

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 29 febbraio 2024) “Vedo uno splendido Barça alla conquista di titoli. Al Barça abbiamo sempre optato per il talento fin da giovanissimi, l’impegno nella formazione delè unico al mondo. Sono venute fuori generazioni che hanno portato risultati straordinari. C’è una continuità. C’è stata una generazione gloriosa che ci ha portato a grandi successi e grazie a quella, con un effetto di contagio in cui si rispecchiano tanti giovani, ne sta emergendo un’altra. È uno dei nostri punti di forza”. Lo ha dichiarato il presidente del, in un’intervista a margine del rinnovo dell’accordo con Cupra: “Abbiamo sempre avuto successo quando la squadra era composta principalmente da persone di casa con competenze di alto livello”. SportFace.