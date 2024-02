Jeremy Allen White ci ha fatto vedere cos' è l' abbigliamento maschile

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Dalle campagne Calvin Klein che hanno suscitato la massima ammirazione, alle camicie trasparenti indossate ai Golden Globe dove tutti sono rimasti a bocca aperta,è uno degli uomini simbolo della moda in questo momento. È il tipo di persona che trasforma un umile gilet bianco in uno dei capi più sexy da possedere, ed è anche un uomo capace di sfoggiare due grandi look nell'arco dello stesso fine settimana. Sabato scorso,si è presentato alla 30esima edizione degli Screen Actors Guild Awards a Los Angeles indossando un abito color crema di Saint Laurent. L'ha abbinato a una raffinata camicia con i primi due bottoni slacciati, ovviamente, e a una rarissima spilla Bird on a Rock, offerta da Tiffany & Co. Ha poi completato l'ensemble con scarpe ...