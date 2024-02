Itis Cartesio Ats ha chiuso alcune aule

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Hanno scioperato anche ieri gli studenti dell’. Una seconda giornata di mobilitazione nella scuola che ha ricevuto anchevisite per toccare con mano lo stato di salute del plesso. Le forze dell’ordine sono arrivate ieri mattina e anche i tecnici di Ats per un sopralluogo nei diversi ambienti. Alcuni genitori, infatti, avevano già richiesto un’ispezione da parte dell’agenzia territoriale per verificare lo stato di, spazi comuni e palestra tra infiltrazioni, pezzi di controsoffitto che si staccano e secchi nei corridoi per raccogliere l’acqua che scende dai soffitti. Alla fine avevano ragione alunni e famiglie. "Alcuni laboratori dei piani superiori sono stati chiusi perché è stato ritenuto che non siano fruibili - ha spiegato Cristian Cirillo, uno dei rappresentanti del corpo studentesco -. ...