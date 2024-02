Italia Zuccheri | una marca che fa dell’ordinario un’esperienza extra-ordinaria

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Lo zucchero è tutto uguale? Guardando dentro a unaera o a una bustina non si riesce a distinguere la qualità come invece appare più semplice fare con un frutto o un prodotto fresco. Non ci si pone neppure il problema della provenienza perché è un prodotto talmente “banale” da non mancare mai in nessun negozio di alimentari. Raccontare lo zucchero diviene allora un esercizio che può apparire inutile. Per, invece, è la sfida quotidiana perché è rimasta l’unica realtà a produrre zucchero ingrazie alla passione di quasi 4.000 aziende agricole socie che producono bietole in Emilia-Romagna e Veneto e a cui si aggiungono altre 3.000 aziende tra Piemonte, Lombardia, Friuli-Venezia Giulia e Marche. Una coralità di intenti che prosegue da oltre 60 anni perché la Cooperativa ha saputo ...