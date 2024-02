“Israele pronta ad invadere il Libano contro Hezbollah” I timori di Usa e Iran

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Nuova escalation in Medio Oriente? L'amministrazione Usa è preoccupata dal sospetto chestia pensando di lanciare un'operazione di terrainnei prossimi mesi. Lo riferisce la Cnn che cita fonti informate, seppur anonime, all'interno dell'amministrazione. Nello staff di Biden ci sarebbero stati anche briefing di intelligence sulla questione ma il timore è che ci sia «un'operazione militare israeliana nei prossimi mesi», magari non «nelle prossime settimane» ma «forse più avanti in primavera». Nel frattempo, proprio nelle stesse ore in cui emergeva l'indiscrezione della Cnn, l'avrebbe dato all'organizzazione terroristicail via libera per intensificare i suoi attacchi lungo il confine settentrionale di. La ...