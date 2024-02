Israele | folla ha saccheggiato aiuti | minaccia per soldati

(Di giovedì 29 febbraio 2024) "Durante l'ingresso dei camion deglinel nord di Gaza, residenti hanno circondato i camion", di cui iisraeliani assicuravano il transito, e "hannole forniture". Lo ha detto il portavoce militare sull'incidente in cui, secondo fonti sanitarie citate da Afp, ci sono stati almeno 50 morti e oltre 100 feriti (70 morti e 250 feriti secondo Hamas). "Nell'incidente - dice l'esercito - dozzine di persone sono state calpestate nella calca". Fonti militari riferiscono che i"hanno sparato contro chi aveva accerchiato i camion" e che la"si è accalcata in maniera da porre unaper le truppe". Secondo Hamas, il bilancio delle vittime sale a 104,

