Israele attacca civili in fila per aiuti alimentari | è strage

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Roma, 29 feb – 104 morti è il bilancio dell’attacco israeliano che ha colpito colonne diche aspettavano glia Gaza city. Lo ha affermato il ministero della Sanità di Gaza, aggiungendo che almeno 760 palestinesi sono rimasti feriti. Una mossa che potrebbe portare al fallimento i colloqui per la tregua.fadiContinua a salire il numero delle vittime palestinesi colpite dai raid Israeliani: l’ultimo quello che stanotte si è abbattuto suiin attesa dia una rotatoria della strada costiera a ovest di Gaza City. Dopo i colpi, riferisce Al Jazeera, sono stati visti corpi a terra e i soccorritori non sono riusciti a raggiungerli a causa del pericolo di ulteriori ...

