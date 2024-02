Isola dei famosi 2024 | ecco chi è la prima concorrente ufficiale

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di giovedì 29 febbraio 2024) News TV. La nuova edizione de L’deista piano piano prendendo forma. Non si ha ancora una data precisa su quando inizierà ma dovrebbe essere un lunedì dopo Pasqua. Quel che è certo, dopo varie polemiche e smentite è che a condurre ci sarà l’ex opinionista del reality Vladimir Luxuria fortemente voluta da Pier Silvio Berlusconi. L’ edizione de L’sarà composto da volti noti e altri meno noti. Un po’ come è accaduto in questa ultima edizione del Grande Fratello. Tra i personaggipare sia già stata scelta laufficialmente. Leggi anche: Amici 23, arriva un importante annuncio Leggi anche: “Grande Fratello”, Marco Maddaloni ha lasciato la Casa: i motividei...