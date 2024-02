Ischia | Antonella Di Massa trovata morta | le ultime news

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Ancora nessuna certezza in merito alla morte didi, la cinquantunenne scomparsa adil 17 febbraio e riil 29 febbraio da due giornalisti di “Chi l’ha visto”. Durante gli esami effettuati presso l’Istituto di Medicina legale del policlinico di Napoli, sul corpo sono state rilevate delle ecchimosi. Per definirne la causa, bisognerà aspettare l’autopsia, disposta dalla procura del capoluogo campano.

