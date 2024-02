Io miliardaria? | Veronica Lario | le parole pesantissime sui giudici e i soldi di Berlusconi

(Di giovedì 29 febbraio 2024) "Io? Una sentenza mi ha negato ogni diritto".torna a far parlare di sé dopo anni di massimo riserbo mediatico accompagnati, però, dalle indiscrezioni relative al suo patrimonio immobiliare e dalle cronache giudiziarie relative al suo chiacchieratissimo divorzio milionario da Silvio. La seconda moglie del Cav, ospite di A cena da Maria Latella, su Sky Tg24, fornisce la sua versione dei fatti sulla rottura con l'ex premier, morto nel giugno del 2023, e si difende dalle accuse. "Se sonocome si dice? Nulla di tutto questo. C'è stata una sentenza che mi ha negato qualsiasi diritto e che ho rispettato. Oggi sono una persona normale, un'imprenditrice. Finito questo momento molto complesso mi sono chiesta come ricominciare, per la mia vita e per delle ...

Veronica Lario per la prima volta in tv. L’ex moglie di Silvio Berlusconi, ex attrice teatrale e cinematografica, sarà ospite […] (perizona)

Ci sono stati momenti, dopo il divorzio, in cui è stata descritta come una supermiliardaria. “In realtà, non è stato nulla di tutto questo, c’è stata una ... (tpi)

Veronica Lario, l'amore (e il…": miliardaria Neanche per sogno. A dirlo è Veronica Lario nelle anticipazione del programma A cena da Maria Latella, che andrà in onda venerdì 1 marzo alle 21 su Sky… Leggi ...informazione

La nuova vita di Veronica Lario, investe in start up di AI e guarda avanti: "Ero la velina ingrata": Veronica Lario si racconta a Maria Latella su Sky in un'intervista ... Si racconta come "una persona normale", un ritratto molto lontano dalla miliardaria di cui si è scritto e parlato: "C’è stata una ...tg.la7

Veronica Lario: “miliardaria Il Tribunale mi ha tolto tutto. Io passata da velina ingrata”: Ci sono stati momenti, dopo il divorzio, in cui è stata descritta come una supermiliardaria. “In realtà, non è stato nulla di tutto questo, c’è stata una sentenza che mi ha negato qualsiasi diritto, c ...tpi