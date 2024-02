Io come Fedez | prendo psicofarmaci La rivelazione di Jane Alexander

(Di giovedì 29 febbraio 2024) L'attrice è stata ospite di Pomeriggio 5 e, commentando le recenti dichiarazioni fatte dal rapper in materia di salute mentale, ha confessato di essere in cura da tempo

Gravidanza o separazione ? Queste le due opzioni, come riportato dal settimanale Oggi, valutate da Chiara Ferragni per alleggerire la pressione dal caso ... (ilgiornale)

La separazione come exit strategy: così Ferragni ha “usato” Fedez: Da quando è stata rivelata la presunta separazione tra Fedez e Chiara Ferragni, la narrazione più comune di questa vicenda vede lei come eroina coraggiosa scaricata da un marito incapace di sostenerla ...ilgiornale

Belen Rodriguez dà spettacolo sulle giostre.: Sul tappeto elastico si fa imbracare e poi salta scatenata come non mai lasciandosi andare anche alle smorfie e alle pose per i paparazzi che la stavano inseguendo. Tgcom24 Bella come il sole, Belen ...tgcom24.mediaset

Chiara Ferragni e Fedez, la terza gravidanza o la crisi: il clamoroso retroscena: Chiara Ferragni e Fedez, la terza gravidanza o la crisi: il clamoroso retroscena. Scoop, news e anticipazioni su gossip, reality e televisione.isaechia