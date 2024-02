Inzaghi destinato a fare epoca | un’Inter così non si è mai vista|Primapagina

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di giovedì 29 febbraio 2024) 2024-02-29 00:55:00 Avrebbe del clamoroso, e quindi prendiamo con le pinze l’ultima notizia di Calciomercato.com:non si è mai vista. Lo ripetono tifosi giovanissimi e quelli più esperti, ma anche addetti ai lavori che seguono la squadra da tantissimi anni. Simoneè riuscito in questo difficilissimo compito: rendere la sua squadra bellissima e concreta come mai lo era stata, un segno distintivo che solitamente ha fattoper gruppi che in passato hanno vinto giocando un bel calcio. SPEZZATO L’INCANTESIMO – Contro l’Atalanta, Simoneha rotto un altro tabù, quello dell’asterisco, che tanto spaventava. Nel 21/22 la partita di recupero costò uno scudetto, nel 23/24, invece, mette la Juventus a 12 punti e il Milan a 16. Anche questo dimostra la netta crescita di ...