Investito e ucciso a 35 anni per un sorpasso azzardato | conducente del furgone condannato a 2 anni e 3 mesi

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Tarantini Time QuotidianoNessuna pena sarebbe mai stata commisurata alla loro immensa perdita, ma la mamma e la compagna di Francesco Nigro hanno finalmente ottenuto un po’ di giustizia. All’esito dell’udienza tenutasi mercoledì 28 febbraio 2024 in Tribunale a Taranto, il Gup dott. GiovCaroli, accogliendo la seconda richiesta di patteggiamento (la prima era stata rigettata perché troppo mite) del difensore dell’imputato, haa duee tredi reclusione per omicidio stradale aggravato ildelche, con una sciagurata invasione della corsia opposta durante un, e per di più in curva, ha travolto eil compianto trentacinquenne di Laterza che procedeva tranquillamente ...