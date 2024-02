Investimenti cinesi esteri record sulle auto elettriche

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Glidirettiall'estero del 2023 si avviano a segnare nuovilungo la catena del valore dei veicoli elettrici, il cui modello di sviluppo è sempre più nel mirino dei Paesi occidentali. Un corposo studio di Rhodium Group ha stimato che le aziende del Dragone hanno destinato 28,2 miliardi di dollari nel settore, una cifra inferiore ai 29,7 miliardi di dollari del 2022, ma che non include vari progetti di grandi dimensioni di cui non si conosce il prezzo, come l'impianto ungherese di Byd e il 25% rilevato da Gotion in un produttore slovacco di batterie. Lo studio ha rimarcato il crescente allarme per la sovraccapacità industriale del Dragone che inonda l'Ue con prodotti a basso costo, come l'elettrica, che sta aprendo un nuovo fronte nella guerra commerciale dell'Occidente con Pechino, ...