Blog: Di pressione alta si muore... vero Gasp: Infatti a proposito di efficienza ed efficacia con 15 tiri e possesso del 59% l'Inter fa un 8,85 contro i 6 tiri e 41% cioè 2,46. Meglio che nel primo tempo. Il rapporto dei due valori, se a qualcuno ...vivoperlei.calciomercato

Santa messa contro il lupo: il parroco scatena la furia degli animalisti: 2021, denuncia contro ignoti perché Pallina ... divorato e i coltivi distrutti con il rischio di conseguente morte per fame. Si sperava quindi nell'intervento divino. Tra l'altro l'iniziativa del ...giornalelavoce

"Interventi contro i meridionali", Vittorio Feltri a processo per istigazione all'odio razziale: (Adnkronos) - Vittorio Feltri andrà a processo, con rito abbreviato, a Roma il prossimo 24 settembre per istigazione all'odio razziale in relazione a una serie di articoli e Interventi in tv contro i ...reggiotv