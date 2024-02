Inter volata scudetto | nessuno segna più dei nerazzurri in Europa!

(Di giovedì 29 febbraio 2024) L’prosegue la sua: la squadra di Inzaghi ha una media gol di 2.57 gol a partita, comein Europa É unstraripante, che viaggia verso lodella seconda stella in maniera incontrastata. Contro l’Atalanta la squadra di Inzaghi ha calato il poker, portandosi a +12 dalla Juve , un abisso se si considera che un mese fa tra le due squadre c’era solo un punto. Inzaghi ha sbaragliato così la concorrenza in Italia e in Europa i numeri deisono da primato: la squadra ha realizzato 67 gol in 26 giornate con una media di 2.57 a partita: meglio di Liverpool e Bayern con 63, Girona a 57 e PSG a 54. In difesa i numeri sono ancora più impressionanti, con appena 12 gol subiti, meglio di Nizza (15) e Real Madrid (16).

Ne parliamo in 'Che Domenica', con il vicedirettore della Gazzetta , Andrea Di Caro, in studio con Fabio Russo. Guarda il ... (video.gazzetta)

La ‘ Prima Pagina IN Edicola ’ anticipa i contenuti della rassegna stampa mattutina, ovviamente solo in relazione all’ Inter . Di seguito, in ante Prima , i titoli ... (inter-news)

LA NAZIONE, Bertoni: "Tocca a Beltran, ma non da punta": La Champions sarebbe un sogno, ma l’importante è restare in Europa. È una lotta molto più bella di quella per lo scudetto: ormai l’Inter lo ha già vinto”.firenzeviola

Quest’Inter sa solo vincere: macchina perfetta, ma testa all’obiettivo. Un solo neo: L'analisi di FcInter1908: finiti gli aggettivi per i nerazzurrri di Inzaghi, che in questo 2024 non sbagliano un colpo ...fcinter1908

PRIMA PAGINA - Gazzetta: "Napoli, Osi-Kvara esagerati": "Inter meraviglia". Così titola oggi la prima pagina de La Gazzetta dello Sport. Anche l'Atalanta travolta 4-0 con Darmian, Lautaro, Dimarco e Frattesi (che poi si fa male). Inzaghi: "Siamo fantastici ...tuttonapoli