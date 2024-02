Inter | UFFICIALE | rispettato il Settlement Agreement UEFA 72 milioni di euro dagli sponsor | i dettagli

Gabriel Brazao , portiere che si trovava alla Ternana in prestito dall'Inter, è passato ufficialmente al Santos, torna ndo in patria... (calciomercato)

Milan, Pioli si arrende: "Scudetto all'Inter! E' al livello del Napoli di Spalletti": L'Inter è a +12 sulla seconda in classifica: discorso chiuso per lo Scudetto E' una delle domande poste in conferenza stampa a Stefano Pioli, allenatore del Milan che alla vigilia della sfida dello ...tuttonapoli

UFFICIALE – Inter, 72 milioni di euro dai contratti da sponsor. E per il futuro…: Sono 72 i milioni di euro già contrattualizzati dall'Inter per l'anno fiscale 2024/25 provenienti dagli sponsor. E' il dato UFFICIALE comunicato dal club nerazzurro nei risultati finanziari della ...fcinter1908

Inter, Dimarco: "Scudetto Non facciamo calcoli": Federico Dimarco, esterno dell'Inter, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del recupero di campionato contro l'Atalanta in cui i nerazzurri hanno dominato il match vincendo per 4 ...tuttojuve