Inter | poker di gol | le certezze sono anche di più

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di giovedì 29 febbraio 2024) I neroazzurri hanno spazzato via l’Atalanta con un netto 4-0, delegittimando il primo posto in classifica in campionato «Due cosecerte. La prima: con 12 punti di vantaggio a 12 turni dal termine, l’vede la seconda stella,meglio di quanto i Magi vedessero la cometa. La seconda: i nerazzurri hanno mandato perfettamente a memoria la tabellina del 4»: è questo l’incipit del pezzo dedicato a-Atalanta da parte di Luigi Garlando su La Gazzetta dello Sport, che va a individuare come la capolista, che già viaggiava fortissima, nelle ultime 4 gare abbia sempre fatto. Chiunque capiti a tiro – che sia la rinvigorita Roma di De Rossi, la Salernitana fanalino di coda, il Lecce in difficoltà o un’Atalanta che nel primo quarto d’ora a San Siro ha un atteggiamento spavaldo che sembra ...